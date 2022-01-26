За последние 24 часа, 25 января, российские наемники пять раз нарушали режим «тишины», осуществляя обстрелы с применением запрещенного вооружения по таким направлениям:

Авдеевка – из автоматических и станковых противотанковых гранатометов;

Широкино – крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Пищевик – сброс выстрелов ВОГ-17 с помощью БПЛА;

Марьинка – противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Военнослужащие ВС Украины отвечали на обстрелы вражеской армии, заставив боевиков прекратить ведение огня. Во время обороны двое воинов украинских вооруженных сил были ранены, на сегодня их состояние здоровья не критическое.

Утром, 26 января, нарушений со стороны боевиков «республик» Донбасса не зафиксировано.

Отметим, что Москва продолжает паспортизацию ОРДЛО. После захвата восточных территорий Украины, жители этого региона получили гражданство страны-оккупанты, по слухам для проведения выборов в Госдуму. Как оказалось, по словам пропагандиста Дмитрия Саблина в эфире росТВ, раздача паспортов Российской Федерации стала «актом поддержки российских граждан» в «ЛДНР».