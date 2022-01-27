Прошедшие 24 часа ВС Украины не зафиксировали нарушения режима «тишины» со стороны боевиков непризнанных «республик» Донбасса.

На странице ООС в Facebook сообщили, что украинские воины продолжают контролировать ситуацию на фронте, сдерживая агрессию незаконных вооруженных формирований РФ, информирует «НБН».

Отметим, что предыдущие дни украинские военнослужащие отвечали на обстрелы боевиков, которые открывали огонь из запрещенного «Минском» вооружения. В результате атак вражеской армии воины ВСУ получили ранения и были госпитализированы.

Напомним, что руководство Германии не поддержало идею поставлять ВС Украины летальное вооружение. Однако немецкие власти все же решили поддержать Украинское государство в борьбе с вооруженной агрессией России. В Минобороны Германии заявили о передаче нелетальной военной помощи.