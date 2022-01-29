Традиционно пресс-служба Операции объединенных сил на странице в Facebook рассказала о ситуации на фронте. К счастью, последние сутки, 28 января, прошли для воинов Вооруженных сил Украины спокойно.

После того, как накануне украинские военные остановили диверсию боевиков непризнанных «республик» Донбасса, террористы устроили «затишье», информирует «НБН».

Напомним, что на Луганщине в четверг, 27 января, российские наемники нарушали соглашения «Минска», открыв огонь по украинским позициям. В результате атаки врага никто из воинов ВСУ не пострадал.

Украинская разведка сообщила, что оккупационные «власти» в «ЛДНР» активизировались и начали агитировать местное население вступать в ряды боевиков.

Известно, что соответствующее распоряжение об увеличении численности незаконных вооруженных формирований главари получили из Москвы.