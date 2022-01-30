Как информирует «НБН» со ссылкой на вечернюю сводку пресс-службы штаба ООС в социальной сети «Фейсбук», в результате вражеской атаки сегодня, тридцатого января, Украинское государство понесло санитарные потери – ранение получил один украинский военный.

Наемники Российской Федерации осуществили атаку у поселка городского типа Станица Луганская. Раненный военнослужащий в настоящее время находится в больнице.

Цитата из сообщения пресс-службы ООС:

«Украинский защитник был госпитализирован. Его состояние здоровья оценивается как средне тяжелое. Благодаря действиям воинам Украины рубежи наших подразделений на Востоке остались без изменений».

По состоянию на 17 часов вечера, 30 января, на Востоке Украины было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В сводке отмечается:

«Для обстрела у Станицы Луганской враг применил станковые противотанковые гранатометы».

Как известно, начиная с 28 января и по сегодняшнее утро, обстрелов на Донбассе не было зафиксировано.