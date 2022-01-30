Российский журналист убеждает, что главе Кремля удалось добиться внимания западных стран, в частности Вашингтон увидел в современной РФ противника.

Шендерович добавил, что президент-агрессор годами ждал этот момент, привлекая к себе внимание аннексиями и ультиматумами, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Украина 24».

По словам российского публициста, Путин «проиграл историю» с Западом, однако продолжит нагнетать обстановку на международной политической арене с помощью угроз.

Журналист объяснил, что сейчас у Москвы нет другого вектора, поскольку принципиальная позиция западных стран поставила Кремль перед сложным выбором. Путин приближается к красной линии, но, по мнению публициста, он ее не пересечет.

Шендерович отметил, что положения российского президента прочно закрепилось в изоляции и конфликте, поэтому ситуация не разрешится сама собой.

Гнев за свой провал российское руководство будет вымещать на жителях своей страны. Шендерович не сомневается, что в случае проигрыша Путин будет «дотаптывать» россиян и усилит репрессии в стране.

В то же время украинский коллега Шендеровича Роман Цымбалюк также считает, что мировое сообщество наконец-то рассмотрело угрозу в политике Путина. Журналист объяснил, кого в фигуре главы РФ видит Запад.