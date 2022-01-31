На странице ООС в Facebook появилась информация о том, что террористы «ЛДНР» за последние 24 часа дважды нарушали режим «тишины», информирует «НБН».

Боевики непризнанных «республик» ударили по таким направлениям:

Станица Луганская – применение станковых противотанковых гранатометов;

Пищевик – применение автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

От обстрелов российских наемников пострадал воин ВС Украины, получив ранения. Военнослужащий был госпитализирован, сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

Отметим, что суббота, 29 января, прошла в зоне Операции объединенных сил спокойно, украинская сторона не зафиксировала нарушений договоренностей в ТКГ представителями боевых подразделений оккупантов.

В то же время в Государственной Думе РФ сделали громкое заявление о войне на Востоке Украины. Депутат Владимир Жириновский заявил, что российские военнослужащие «заступятся» за террористов ОРДЛО, если ВС Украины пойдут в наступление на боевиков Донбасса.