Во время совместного брифинга с нидерландским премьер-министром Марком Рютте гарант Конституции Украины сообщил, что численность и обороноспособность Вооруженных сил страны начали увеличиваться после того, как в 2014 году россияне оккупировали часть наших территорий.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на онлайн-трансляцию брифинга на странице ОПУ в Facebook.

Зеленский отметил, что он не говор говорить, о чем официальный Киев подробно договаривается со странами-партнерами Украины и что он получает от них. Он подчеркнул, что все полученное оружие воспринимается украинским руководством, которое думает только о мире, как способ защиты. Президент убежден, что деоккупацию нужно совершать за счет дипломатии.

Зеленский заверил, что Украина не отдаст стране-агрессору ни одного участка своей земли, какую бы цену не пришлось платить за сохранение своих территорий.

Также лидер украинцев сообщил, что власти уже подготовили список необходимой военной продукции для нашей армии, количество которой планируют увеличить за 2-3 года на 100 000 защитников.

К слову, глава государства подписал указ, который предусматривает укрепление обороноспособности украинских военнослужащих. Документ также направлен на обеспечение привлекательности службы в рядах ВСУ.