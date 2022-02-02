Согласно информации на странице ООС в Facebook, оккупанты за вторник, 1 февраля, дважды нарушали режим «тишины», информирует «НБН».

Российские наемники произвели обстрелы в таких направлениях:

Марьинка – применение ручных противотанковых гранатометов;

Пески – применение автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

К счастью, в результате атаки боевиков ни один украинский военнослужащий не пострадал. В среду утром, 2 февраля, террористы не открывали огонь по позициям ВС Украины.

Напомним, что в понедельник, 31 января, российские наемники также игнорировали соглашения ТКГ и атаковали позиции украинских воинов. Во время одного из обстрелов попал под пули террористов местный житель.

Также в Вооруженных силах Украины подсчитали, сколько боевиков было ранено и ликвидировано на фронте на протяжении января. Что интересно, среди погибших оккупантов большая часть небоевых потерь.