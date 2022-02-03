В среду, 2 февраля, российские наемники в очередной раз проигнорировали договоренности и устроили обстрелы позиций ВС Украины. Террористы четыре раза нарушали перемирие.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Утром представители террористических «ЛДНР» с помощью беспилотного летательного аппарата сделали выстрел ВОГ по КПВВ «Гнутово» в Донецкой области. Один из украинских защитников чудом спасся от ранения: жетон военнослужащего остановил осколок гранаты.

Кроме того, боевики открыли огонь в таких направлениях:

Талаковки – применение ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

Пески – применение ручных противотанковых гранатометов;

Водяное – применение минометов и станковых противотанковых гранатометов.

От действий врага украинские защитники не пострадали. Воины ВСУ ответили на обстрелы оккупационных войск, заставив их прекратить ведение огня.

Отметим, что без ранений не обошлось и днем раньше, 1 февраля, тогда под пули боевиков угодил житель Северодонецка.

Также в Вооруженных силах Украины подсчитали потери боевиков за прошлый месяц. Согласно данным, в январе большая часть террористов самоликвидировалась.