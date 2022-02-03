На брифинге для западных СМИ руководитель Министерства иностранных дел Украины ответил на вопрос, стоит ли ожидать украинцам с 10 по 20 февраля вторжения боевых подразделений страны-оккупанта, в период, когда РФ и Беларусь будет проводить совместные военные учения.

По словам Кулебы, информация, которой владеют украинские власти, не дает возможности озвучить конкретные даты начала вооруженной агрессии России. Он добавил, что даты вторжения армии страны-агрессора существуют лишь в головах экспертов, информирует «НБН».

Дипломат призвал не недооценивать силы Украины, которые пережила несчетное количество военных маневров соседнего государства возле своих границ.

Руководитель МИД заверил, что украинское руководство пристально следит за ситуацией и получает всю необходимую ситуацию о движениях армии РФ. Также контролируют развитие событий вокруг нашей страны западные партнеры официального Киева.

По его словам, Соединенные Штаты Америки, Британия, Польша и другие западные страны поставляют военную продукцию для ВСУ. Кроме того, европейские государства планируют и в будущем снабжать вооружением армию ВС Украины.