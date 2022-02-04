Прошедшие сутки не обошлись без потерь для незаконных вооруженных формирований Донбасса. Представитель «республики» из мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса погиб под колесами автомобиля.

Согласно информации пресс-центра Операции объединенных сил, оккупант, который умер в результате дорожно-транспортного происшествия, был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Realist.online.

В то же время прошедшие 24 часа на фронте для украинских защитников прошли спокойно: после нескольких дней обстрелов со стороны «ЛДНР», боевики ни разу не нарушили «тишину».

Что интересно, за прошедший месяц множество представителей террористических «республик» на Востоке Украины самоликвидировались. По информации, предоставленной в ВСУ, из всех погибших оккупантов в январе оказалась лишь одна боевая потеря российских наемников.