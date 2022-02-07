В зоне ООС в воскресенье, 6 февраля, украинские военные неоднократно фиксировали нарушение «тишины» террористами ОРДЛО.

Об этом информирует «НБН», ссылаясь на страницу Операции объединенных сил в Facebook.

Наемники РФ ударили по позициям защитников Украины в таких направлениях:

Водяное – применение ручных противотанковых гранатометов;

Пески – применение автоматических станковых гранатометов.

В результате действий неприятеля ни один воин ВСУ не пострадал.

В понедельник утром, 7 февраля, обстрелы с вражеской стороны не зафиксированы.

Отметим, что в субботу, 5 февраля, российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. Под пули террористов «республик» попал украинский военнослужащий. Защитник Украины был госпитализирован с ранением.

Отметим, что в Кремле готовят видео о происходящем на Донбассе. Фейковый ролик Москва может использовать как предлог к началу большой войны с Украиной. Американская разведка намеренна сорвать военный план россиян.