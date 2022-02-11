На своей странице в Facebook журналист прокомментировал итоги встречи в «нормандском формате». Бутусов отметил, что многие возлагали большие надежды на эти переговоры в ожидании больших изменений.

Он утверждает, что перемен не будет, поскольку российскому агрессору не нужен поиск компромиссов для разрешения кризиса в регионе. Путин продолжит стоять на своем и сыпать угрозами в адрес Украины, даже при давлении западных партнеров Киева на Москву, информирует «НБН».

Журналист обратил внимание на то, как представитель РФ в «нормандском формате» Дмитрий Козак открыто выражал недовольство после встречи из-за отказа украинской стороны устраивать переговоры с боевиками псевдореспублик Донбасса.

Бутусов обратил внимание на то, что страна-оккупант продолжает поглощать захваченные регионы и точно не оставит эти территории. Кремль будет прилагать все усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украинском государстве.

По мнению журналиста, украинцам нужно приготовиться к длительной борьбе с РФ, поскольку угроза войны не уменьшится. Он назвал переговоры бесполезными и выразил уверенность в том, что никакие разговоры не исправят ситуацию.

На сегодня, по убеждению Бутусова, нет угрозы вторжения вражеской армии. Он утверждает, что количество российских военных у границ Украины не хватит для создания ударных группировок для глубокого вторжения на наши территории.