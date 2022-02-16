По информации штаба Операции объединенных сил, за последние сутки террористы «ЛДНР» дважды вели огонь из запрещенного «Минском» вооружения, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу ООС.

Боевики «республик» Донбасса осуществили обстрелы в таких направлениях:

Катериновка – применение противотанковых ракетных комплексов;

Лобачево – применение ручных противотанковых гранатометов;

Ореховое – минометы калибра 120 мм, станковые противотанковые гранатометы;

Станица Луганская – минометы калибра 82 мм.

К счастью, никто из украинских защитников не попал под пули наемников РФ. Утром 16 февраля на фронте не зафиксировано нарушений со стороны оккупантов.

Отметим, что Москва делает шаги в вопросе признания «ДНР» и «ЛНР». Депутаты Госдумы РФ направили соответствующее обращение к главе России Владимиру Путину.

Военный эксперт и советник главы ОПУ Алексей Арестович утверждает, что признание Кремлем псевдореспублик Донбасса только на руку Украине. Он объяснил, почему для украинской стороны выгодно такое решение Москвы по ОРДЛО.