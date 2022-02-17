О ситуации на фронте сообщила пресс-служба Операции объединенных сил на Facebook-странице, информирует «НБН». Последние сутки были очень тяжелыми для украинских воинов. Незаконные вооруженные формирования Донбасса нанесли удар в таких направлениях:

Станица Луганская и Новозвановка – применение минометов калибра 82 мм;

Лобачево и Водяное – применение БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25;

Луганское – применение станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия;

Марьинка – применение стрелкового оружия;

Сизое – применение станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

Катериновка – применение станковых противотанковых и автоматических гранатометов.

Дважды террористы «ЛДНР» использовали против защитников Украины запрещенное «Минском» оружие:

Причепиловка – применение артиллерии калибра 122 мм;

Водяное – применение минометов калибра 120 мм.

К счастью, никто из украинских военнослужащих не попал под удар боевиков.

В штабе ООС рассказали, что обстрелы позиций ВСУ участились после 12 февраля, наемники РФ нагло игнорируют договоренности ТКГ, срывая перемирие.

Отметим, что сейчас Госдума РФ добивается того, чтобы Путин официально признал «независимость» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». По мнению российских депутатов, Москва таким образом сможет «защитить своих граждан» на Востоке Украины, а также оказать им поддержку и помощь.

Однако не все россияне считают такое решение выгодным для ОРДЛО. Журналист РФ Павел Пряников рассказал, почему жителям «республик» нужно как можно скорее покинуть оккупированный Донбасс.