На Facebook-странице ООС появилась информация о войне на Донбассе за последние сутки, информирует «НБН». Военные сообщили, что боевики в очередной раз проигнорировали соглашения ТКГ, открыв огонь в таких направлениях: Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Пивденное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Старый Айдар, Марьинка, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Новозвановка, Станица Луганская, Пески, Гольмовский, Хрящевка, Сизое, Авдеевку, Шумы, Травневое, Невельское, Донецкий, Опытное, Гранитное и Широкино.

Незаконные вооруженные формирования пошли в атаку на украинских защитников, используя артиллерию калибра 122 мм и 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатометы.

От обстрелов террористов пострадали двое воинов ВСУ: один получил боевую травму, другой был ранен. Защитники Украины были госпитализированы, сейчас их здоровью и жизни угрозы нет.

Также украинские воины заметили над Донецкой областью БПЛА боевиков «ЛДНР», который пересек линию соприкосновения.

Текущие сутки в зоне ООС также начались с шести вражеских атак. Террористы четыре раза использовали запрещенное вооружение. Оккупанты нанесли удар в таких направлениях:

Болотенное, Новогнатовку – применение артиллерии калибра 122 мм;

Старогнатовку – применение минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов;

Чермалык – применение автоматических станковых гранатометов;

Шумы – применение минометов калибра 82 мм.

Отметим, что вчера, 17 февраля, во время атаки оккупантов на Станицу Луганскую один из вражеских снарядов угодил в детский садик. Малыши были напуганы, трое человек получили ранения. Из-за обстрелов загорелись два частных дома, местные жители остались без света.

В то же время в Москве выдвигают условия для деэскалации ситуации в Украине. На ответ Вашингтона по «гарантиям безопасности» МИД РФ опубликовал документ-реакцию, в котором потребовал от Украины «выполнить комплекс мер».