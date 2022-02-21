В штабе ООС сообщили о ситуации на фронте за последние сутки. Как информирует «НБН», оккупанты открывали огонь в таких направлениях:

Красногоровка (шесть раз), Авдеевка (трижды), Гранитное (дважды), Старогнатовка (трижды), Луганское (шесть раз), Опытное (трижды), Пески (дважды), Новогнатовка (трижды), Счастье (четыре раза), Артема, Новотошковское (четыре раза), Тарамчук, Старомихайловка, Светлодарск (четыре раза), Золотое, Пивденное (дважды), Новотроицкое, Троицкое (трижды), Причепиловка, Павлополь, Болотене (трижды), Крымское, Лопаскино (дважды), Новогригорьевка, Трудовское, Марьинка (дважды), Калиново (дважды), Николаевка, Новозвановка (дважды), Шумы, Станица Луганская (дважды), Нью-Йорк, Новолуганское, Старый Айдар, Лобачево, Новая Махайловка, Мемрик, Зализное.

Для осуществления обстрелов незаконные вооруженные формирования применяли: артиллерию калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые управляемые ракетные комплексы, стрелковое оружие.

Во время атаки боевиков один из украинских защитников получил осколочные ранения средней тяжести. Сейчас военнослужащий находится в больнице, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Также террористы «ЛДНР» 8 раз открывали огонь из запрещенного «Минском» вооружения по позициям ВС Украины сегодня, 21 февраля, в таких направлениях:

Талаковка (дважды), Пищевик, Водяное (дважды), Красногоровка, Мемрик, Станица Луганская.

Оккупанты использовали артиллерию калибра 122 мм и 152 мм, минометы калибры 120 мм и 82 мм.

К счастью, из украинских воинов никто не пострадал.

Отметим, что на фоне обострения на Донбассе глава государства Владимир Зеленский призвал Запад ввести санкции против РФ уже сейчас, не дожидаясь пока россияне вторгнутся на территорию Украины. Президент призвал союзников Киева не терпеть «московские» провокации и начать действовать.