На брифинге в среду, 23 февраля, Данилов сообщил жителям Украины о введении чрезвычайного положения по всей стране. По его словам, ограничения, связанные с ЧП, будут меняться в зависимости от региона, информирует «НБН».

Чиновник сообщил журналистам, что такой режим будет сохраняться на территории Украины в течение 30 дней. Данилов поспешил успокоить соотечественников, заверив, что после объявления чрезвычайного положения на их жизни ограничения не отразятся.

Секретарь СНБО объяснил, что режим ЧП заключается в усилении охраны порядка среди населения и объектов, которые отвечают за обеспечение жизнедеятельности для нашего общества.

По мнению Данилова, чрезвычайное положение необходимо для предотвращения дестабилизации и распространения паники.

Глава государства Владимир Зеленский принял соответствующий указ, после чего депутаты Верховной Рады в течение двух дней должны утвердить документ.

Отметим, что президент не видит необходимость в том, чтобы вводить военное положение в стране. Зеленский сообщил соотечественникам, что украинское руководство пойдет на такой шаг в случае вторжения армии Российской Федерации в Украину.