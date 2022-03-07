Генерал ВСУ рассказал, что ВС РФ планировали осуществить захват столицы и определенных регионов нашей страны в течение трех дней. По этой причине оккупантам выдали питание на трое суток и россияне не подтягивали логистику, что закончилось провалом наступления, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Кривонос подчеркнул, что военные страны-агрессора за неделю потеряли стратегическую инициативу, поэтому против них играет время. По его словам, большие потери не остановят главу Кремля, и он продолжит бросать детей своих соотечественников в мясорубку боевых действий. В то же время сами солдаты РФ сомневаются в правильности своих действий и не понимают, зачем они в Украине.

Военный подчеркнул, что оккупанты смогут уничтожить нашу страну, если украинцы не будут объединяться и единым фронтом уничтожать врага.

В то же время в Пентагоне представили информацию, согласно которой у Российской Федерации осталось всего 5% военных ресурсов для продолжения боевых действий в Украине. В Минобороны США отмечают, что ВСУ не дают возможности продвинуться оккупантам в стратегически важных направлениях.