Представитель штаба Министерства обороны Соединенных Штатов Америки утверждает, что Российская Федерация ввела на украинскую территорию 95% собранных сил и нанесла удар более 600 ракетами, информирует «НБН» со ссылкой на BBC.

По словам представителя Пентагона, колонна войск РФ, которая растянулась на 65 километров возле столицы Украины, стоит на месте, в то же время ВСУ лишают армию Путина возможности продвинуться в город, а также в Харьков и Чернигов.

Данные американского оборонного ведомства не подтверждают информацию о начале высадки морского десанта страны-агрессора для захвата Одессы.

В Пентагоне также отметили, что воздушное пространство над Украинским государством не захвачено Россией благодаря эффективной работе ПВО.

В то же время западные СМИ, ссылаясь на прогнозы экспертов, утверждают, что Россия проиграет в войне с Украиной. Кроме того, приняв решение о вторжении в нашу страну, Владимир Путин допустил большую ошибку. Поражение его армии грозит главе Кремля потерей власти в РФ.