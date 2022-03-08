На своей Facebook-странице секретарь СНБО опубликовал пост, в котором объяснил, почему армия страны-оккупанта терпит поражение в боевых действиях с ВС Украины, информирует «НБН».

По мнению Данилова, при подготовке сценария полномасштабной войны с Украинским государством Кремль допустил серьезную ошибку, полагая, что коллективный Запад будет бездействовать как 8 лет назад при вторжении РФ на Донбасс.

Он рассказал, что западные страны еще с 2007 года вяло реагировали на агрессию Российской Федерации, ограничиваясь заявлениями об обеспокоенности выпадами Кремля. В то же время эти государства продолжали обогащать путинский режим в России, покупая там нефть и газ. По этой причине Москва не ожидала, что Запад отреагирует иначе на большую войну в Украине, что является главным просчетом властей РФ.

Данилов обратил внимание на то, что западные страны «проснулись» в тот момент, когда появилась угроза потери их ценностей, морали и принципов. По его словам, вокруг нашей страны сейчас объединился весь мир, что не предвидел Кремль.

Советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович сообщил, что россияне инициировали переговоры с Украиной уже на второй день военных действий. Он отметил, что у страны-оккупанта все пошло не так и ранее РФ не уделяла должного внимания переговорам с официальным Киевом.