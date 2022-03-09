Арестович утверждает, что армия Путина теряет морально-волевые качества и беспомощна в вопросе боевых действий, поэтому все свои усилия направляет на войну в информационном пространстве, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам советника главы ОПУ, специалисты сообщают, что в большинстве случаев, когда россияне демонстрируют уничтоженную технику, которая якобы принадлежит ВС Украины, на самом деле является уничтоженной техникой страны-агрессора.

Арестович добавил, что оккупанты пытаются подать информацию таким образом, чтобы сложилось впечатление о таких потерях украинской армии. Он не стал скрывать, что ВСУ понесут потери, однако намного меньше, чем у военных Российской Федерации.

Ранее Арестович сообщил, что пленных оккупантов уже некуда девать. Для решения этой проблемы, по словам советника главы Офиса Зеленского, руководство страны намерено создать лагеря для захваченных на войне россиян.