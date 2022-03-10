В сложных обстоятельствах в Украине оказались и страховщики, которым катастрофически не хватает средств. В то же время военное положение в нашей стране не является основанием для отказа в выплатах при страховом случае, информирует «НБН» со ссылкой на Delo.ua.

При этом известно, что украинцы не получат выплаты за ущерб, который был нанесен имуществу путем обстрелов или бомбардировок, поскольку такие случаи являются стандартным исключением в договорах страхования имущества.

Так происходит потому, что в Украине практически никогда граждане не страховались от военных рисков и терроризма. Люди не могли представить, что в их стране могут произойти такие события. По этой причине жителям Бучи или Чернигова, которые застраховали свое жилье или автомобили, страховщики не выплатят компенсации, а вот за аварию в Виннице люди получат средства.

Страховые компании из-за кризисной ситуации просят граждан самостоятельно оплатить расходы и оформить необходимые документы, чтобы позже получить страховые начисления.

Ранее финансовый аналитик рассказал жителям Украины в каких случаях необходимо снимать деньги, а в каких лучше хранить средства на карте. Эксперт дал простые советы относительно грамотного распоряжения финансами во время войны.