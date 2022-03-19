С началом войны в Украине мужчинам возрастом от 18 до 60 лет запретили пересекать границу, однако из этого правила есть исключения, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Ты ж юрист».

Выезжать из нашей страны могут мужчины, которые имеют удостоверение об отсрочке призыва, уведомление о зачислении на специальный учет или заключение военно-больничной комиссии о негодности к военной службе.

Уехать за границу могут отцы троих и более детей, возраст которых не достиг 18 лет, в частности мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка возрастом до 18 лет. Покинуть родину могут отцы двоих детей с беременной женой (женщины в положении должны иметь соответствующую справку с подтверждением беременности, срок которой должен быть от 35 недель).

Пересекать границу Украины в период военного положения имеют право отцы детей с инвалидностью возрастом до 18 лет, а также совершеннолетних детей, которые имеют инвалидность I или II группы, до достижения ими 2-3 лет.

Бежать от войны в другие страны могут усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые содержат сирот и детей возрастом до 18 лет, которые лишены родительского попечительства.

Пересекать украинскую границу имеют право граждане, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Кроме того, разрешен выезд за пределы страны лицам, которые имеют I или II группу инвалидности при наличии соответствующего удостоверения или справки медико-социальной экспертизы или пенсионного удостоверения, или удостоверения о назначении социальной помощи.

Напомним, что Зеленский впервые рассказал, сколько украинских защитников погибло в войне против армии Путина. Глава государства озвучил военные потери ВСУ.