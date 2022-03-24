В эфире национального телемарафона секретарь СНБО высказался об исчезновении российского министра обороны Сергея Шойгу и руководителей силовых структур страны-агрессора, информирует «НБН».

Как утверждает Данилов, Шойгу и ряд генералов сейчас заняты выяснением отношений и ищут крайнего в вопросе провала вторжения российской армии в Украину. ФСБ винит в провале наступления военных, они перекладывают ответственность на других силовиков.

По словам секретаря СНБО, в ВС Российской Федерации уже произошли кадровые перестановки, в частности замена многих генералов. Российское руководство предполагает, что с появлением новых сил они смогут изменить ситуацию в свою пользу.

Отметим, что об исчезновении Шойгу стало известно из российских СМИ. Издания страны-агрессора обратили внимание на то, что министр обороны РФ перестал появляться на публике с 11 марта. Журналисты заговорили о проблемах со здоровьем чиновника.

В то же время журналист-международник Иван Яковина поделился своими предположениями о пропаже Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Он не исключает, что силовики могли попасть под «чистку».