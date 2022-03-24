На своей Facebook-странице эксперт подробно объяснил, почему идея Путина покупать и продавать товар у «недружественных» стран за российскую валюту потерпит крах, информирует «НБН».

Фурса напомнил, что совсем недавно Москва грозилась выплачивать долги Западу в рублях, но в конечном счете осуществили расчеты в долларах. Нынешнее заявление главы Кремля, по словам экономиста, ничто иное, как эмоциональная реакция на санкционный удар по РФ.

Намерение президента-агрессора не будет воплощаться в жизнь по той причине, что все контракты с западными государствами уже подписано, а в документах сказано о расчете в долларах или евро, что не позволит стране-оккупанту платить рублями.

Эксперт обратил внимание, что об этом заявили уже в Италии и Австрии. Не стала молчать и Германия, в частности глава экономики ФРГ Роберт Габек напомнил Москве, что действующие контракты не содержат пункт о платежах рублями. Кроме того, еще в конце прошлого года чиновник назвал РФ ненадежным партнером и призвал Берлин к поиску новых поставщиков газа.

Фурса утверждает, что никто в Евросоюзе не собирается расплачиваться за «голубое топливо» РФ с помощью российской валюте. Кроме того, Запад начал активно поднимать тему введения эмбарго на нефть страны-оккупанта и если с газом ситуация для россиян складывается лучше, то «земляное масло», при таком подходе Кремля, у России вовсе перестанут закупать.

Ранее Фурса высказался о последствиях адских санкций Запада для Российской Федерации. Экономист объяснил, почему олигархи РФ готовы своими руками задушить главу Кремля.