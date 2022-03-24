Украинский журналист, блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале опубликовал скриншот статьи издания «Коммерсантъ», в которой рассказывается о разворовывании в российской армии, информирует «НБН».

Из статьи Казанский узнал, что спустя месяц провальной «спецоперации» Кремля в нашей стране, выяснилось, что армию страны-оккупанта разваливали чиновники РФ на этапе подготовки вторжения.

«Карательная операция» Путина усложнилась тем, что российские чиновники устроили махинации с документами и военными тендерами, что дало им возможность воровать деньги за счет откатов и фиктивных схем.

В частности, издание пишет, что из 1 миллиарда рублей, который был выделен на ремонт российских ракетных комплексов «Кинжал» и «Ураган», практически 700 миллионов «испарились».

Комментируя данные, Казанский отметил, что вооруженные силы страны-оккупанта действительно являются первой армией в мире, правда лидирует она по объемам воровства.

Напомним, что в Минобороны Соединенных Штатов Америки сообщили о значительном снижении боевой мощи ВС РФ с начала вторжения на украинскую территорию. Представитель оборонного ведомства США озвучил неприятные для Кремля данные.