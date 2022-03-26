Украинский премьер во время видеообращения сообщил, что руководство страны не допустит того, что жители регионов нашей страны, которые оказались окружены российскими захватчиками или живут в зоне боевых действий, остались без еды, информирует «НБН».

Шмыгаль рассказал, что украинские власти будут напрямую делать закупки ключевых социальных продуктов у отечественных производителей. По его словам, уже сформирован список таких товаров и Министерство развития общин и территорий ежедневно составляет перечень населенных пунктов, где есть нужда в продовольствии.

Военные администрации будут подавать заявки, чтобы их города получили необходимое количество продуктов, которые жители получат бесплатно. Закупкой продовольствия будет заниматься «Укрзалізниця» в сотрудничестве с Гуманитарным штабом и доставлять его в регионы. На такую инициативу, по словам премьера, государство выделило 18 миллиардов гривен.

Напомним, что украинское руководство будет предоставлять помощь внутренним переселенцам по двум основным направлениям. Шмыгаль сообщил, как государство поддержит украинцев, которым пришлось спасаться от вооруженной агрессии армии РФ.