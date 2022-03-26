Представитель Польши рассказал, что растет количество стран-участниц Североатлантического Альянса, которые одобряют отправку миротворческой миссии НАТО на территорию Украинского государства, информирует «НБН» со ссылкой на rmf24.pl.

Моравецкий сообщил, что несколько стран-членов Организации Североатлантического договора согласны с введением миротворцев Альянса на украинскую территорию и ожидают от руководства военно-политического блока окончательного решения по этому вопросу.

В частности, Литва и Дания высказались за то, чтобы отправить миротворцев НАТО в Украину, при этом и другие государства-члены Альянса также содействуют этому и ожидают, что общий голос организации будет в их поддержку.

Польский премьер, обращаясь к скептикам, которые не считают необходимым отправить миротворческую миссию Альянса в Украину, предложил представить, что вся украинская территория превращается в Мариуполь. Моравецкий отметил, что, наблюдая варварства российского диктатора Владимира Путина и его оккупационной армии, возможно представить худший сценарий развития событий.

Отметим, что за введение миротворцев НАТО ранее выступил представитель Европарламента Витольд Ващиковский. По его мнению, парламент Европы должен сделать этот шаг для завершения боевых действий в Украине, а также закрыть небо над нашей страной.