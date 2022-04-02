В интервью Fox News Зеленский рассказал, что Украина не намеренна уступать свои территории, чтобы закончить войну с Российской Федерацией. Лидер украинцев подчеркнул, что вопросы территориальной целостности нашей страны и ее суверенитета обсуждаться не будут, «НБН».

Президент акцентировал на том, что украинцы не будут «торговать» своей территорией. Он отметил, что сейчас руководство страны ожидает от «ведущих государств» обязательств относительно защиты безопасности Украины договором, если она даст согласие на деэскалацию со страной-оккупантом.

Глава Украинского государства полагает, что российский диктатор Владимир Путин способен продолжить свою агрессию в Европе. Зеленский не сомневается, что у главы Кремля «растет аппетит», поэтому, если его не остановить, он пойдет за пределы Украины.

Также в Офисе Зеленского рассказали о ключевом условии для проведения референдума в Украине. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, когда состоится всенародное голосование относительно нейтрального статуса нашего государства.