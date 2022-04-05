Представитель Офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал, что планы российских захватчиков по «спецоперации» в Украине продолжают рушиться. Сейчас, по его словам, армия страны-оккупанта намеренна выйти из Херсона, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Советник главы ОПУ отметил, что солдаты Путина подготовили Херсон к сдаче, о чем мало кто осведомлен. В то же время он отметил, что это не означает освобождение города в ближайшие дни. Также Арестович добавил, что в Херсонской области ведутся бои.

Отметим, что также российские войска сейчас бросят все силы на захват Донецкой и Луганской областей. Оккупанты хотят сделать Путину «подарок» в виде полностью оккупированного региона к 9 мая. Арестович рассказал, смогут ли российские захватчики исполнить соответствующий приказ главы Кремля.