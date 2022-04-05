Глава Госспецсвязи успокоил украинцев, сообщив, что на сегодня нет никаких подтверждений тому, что российские захватчики прослушивают телефонные беседы жителей нашей страны, информирует «НБН» со ссылкой на «Сегодня».

Щиголь отметил, что заявления о прослушивании телефонных бесед оккупантами оказались фейковыми и являются частью информационно-психологических операций. По словам руководителя ведомства, враги таким способом пытаются запугать украинцев и заставить их отказаться от передачи информации защитникам нашей страны о местах передвижения техники РФ.

Представитель Госспецсвязи добавил, что в начале войны было принято решение ограничить звонки с украинских сим-карт к абонентам в Российской Федерации, но вскоре от него отказались. Благодаря этому появилась возможность прослушивать телефонные беседы солдат Путина, системы связи которых оказались не рабочими, и получать из этих разговоров ценную информацию для борьбы с вражеской армией.

Напомним, что Служба безопасности Украины перехватывает телефонные разговоры российских оккупантов и выкладывает из в Сеть. В беседах захватчики РФ жалуются на ужасное обеспечение армии Путина и признаются в том, что ненавидят свою страну.