Орешкин в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что чем очевиднее провал «спецоперации» Путина в Украине, тем очевиднее, что кремлевский диктатор будет вынужден схватиться за атомную бомбу. Ядерное вооружение – это последний козырь лидера россиян и попытка спасти себя, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Гроші».

Украина может начать проведение судов по поводу военных преступлений, в таком случае Путин «достанет атомную бомбу», чтобы от него отстали. По мнению политолога, с каждым днем приближается угроза к апелляции к ядерному вооружению, поэтому приближенные к российскому диктатору вынуждены осознать, что это станет для них катастрофой. Орешкин не сомневается, что глава России способен достать из кармана последний козырь и громыхнуть атомной бомбой.

Комментируя возможность Путина оставить президентское кресло, Орешкин заявил, что по своей воле глава Кремля не уйдет. Он добавил, что ближайшее окружение президента-агрессора осознает, что они загнаны им в тупик и сейчас нужно выжить. Эти люди действительно думают о том, чтобы убрать президента РФ, пока он не применил ядерное вооружение.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал заявление относительно применения Россией ядерного оружия. Представитель Кремля назвал четыре условия, при которых это произойдет.