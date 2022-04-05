В интервью журналистке Юлии Латыниной бизнесмен заявил, что идеологом войны в Украине и руководителем вторжения армии Путина является глава Воздушно-космических сил России, генерал Сергей Суровикин, информирует «НБН».

Невзлин полагает, что командует «спецоперацией» кремлевский диктатор, а помогает ему именно Суровикин. Соответствующую информацию бизнесмен узнал из источников в высшем руководстве Российской Федерации.

Высказываясь о генерале, Невзлин назвал его «изумительным мясником», который несет ответственность за бомбежки и убийства. По словам бизнесмена, соратник Путина очень жесткой и идеологизированный, он участвовал в бойнях на территории Сирии и Украины, в оккупации грузинских земель, а также во Второй чеченской войне.

Невзлин отметил, что Суровикин причастен и к образованию «ДНР» и «ЛНР» в 2014 году и совершал это «с явным удовольствием».

Ранее в Сети «прославился» любимчик путина, генерал-полковник ВС РФ Михаил Мизинцев, по приказу которого блокируют и бомбят Мариуполь. Украинская разведка обнародовала аудиозапись, в которой он грубо высказывается о российских солдатах.