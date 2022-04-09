В сообщении Генштаба сказано, что российские оккупанты проводят подготовку для активизации наступления на востоке Украины. Солдаты Путина намерены установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, информирует «НБН».

Войска Путина продолжают штурмовые действия на Донецком направлении, пытаясь захватить Рубежное, Попасную и Новобахмутовку. Также россияне совершают авиационные удары по Угледару и Новоселовке Второй.

Также основные усилия врага сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступательных действиях в районе города Изюм. На Слобожанщине захватчики РФ продолжают частично блокировать Харьков. Кроме того, в Харьковской области оккупанты осуществляют радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи, чтобы скрыть передвижение своих военных подразделений.

Активность оккупантов продолжается и на Южнобугском направлении, где враг пытается удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.

Отметим, что военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему россияне решили сконцентрироваться на одном направлении. Он рассказал, ради какой прихоти Путина начальник Генштаба РФ рискнул своей карьерой.