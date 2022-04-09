Ссылаясь на европейского чиновника, CNN сообщает, что около четверти вооруженных сил Российской Федерации, которые использовали для нападения на украинскую территорию, оказались фактически недееспособны, информирует «НБН».

По словам чиновника, такая ситуация в российских войсках сложилась из-за больших потерь, плохой материально-технической базы и плохого обеспечения.

Накануне нападения страна-агрессор разместила вокруг Украинского государства около 120 БТГр, через шесть недель боевых действий из этих батальонных тактических групп примерно 29 вышли из строя.

Чиновник отметил, что россияне попытались улучшить ситуацию, объединяя оставшиеся части этих групп в слаженные боевые отряды. Из «остатков» двух-трех БТГр оккупанты пытались создать одну.

Комментируя нынешнюю ситуацию на фронте, военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что военное руководство РФ формирует БТГр из кого-нибудь, чтобы отправить их в «горячие точки» на украинской территории. Он рассказал, кто на этот раз станет «пушечным мясом» в армии Путина.