Российское агентство «РИА Новости» сообщило позицию пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова относительно возможного обмена Медведчука на пленных украинских военнослужащих, информирует «НБН».

Спикер Путина объяснил, что произвести обмен невозможно, поскольку нардеп от «ОПЗЖ» не является российским гражданином. Представитель Кремля назвал кума президента РФ «иностранным политическим деятелем» и подчеркнул, что в Москве не уверенны, хочет ли Медведчук такой обмен.

В то же время Песков отметил, что пророссийский политик «принял непростое решение» остаться в Украине и участвовать в судилище против себя. Пресс-секретарь кремлевского диктатора считает, что «спецоперации» на украинской территории не было, если бы Киев учитывал идеи депутата относительно «нормализации отношений» с Россией.

Также спикер Путина добавил, что в Москве будут «следить» за этой ситуацией.

О том, что Кремль не будет «переплачивать» за Медведчука стало известно и из реакции российских пропагандистов на арест кума российского президента. Скабеева, Попов и Симоньян заявили, что нардепу от «ОПЗЖ» родственные связи не помогут.