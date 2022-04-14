В совместном эфире украинских телеканалов представитель минобороны Украины сообщила, что не стоит ожидать спада эскалации после сакральной для россиян даты 9 мая, информирует «НБН».

По словам замминистра, армия Путина не оставляет цели захвата всей украинской территории вместе со столицей, поэтому сейчас складывается довольно сложная ситуация. Кроме того, не исчезает угроза ракетных ударов по всей Украине, поэтому не стоит спешить с возвращением в Киев.

Маляр отметила, что у российских захватчиков была амбиция пройтись 9 мая по украинской столице, поэтому, исходя из их планов, до этой даты лучше подождать.

Представитель Минобороны добавила, что через некоторое время станет понятно, в какую сторону развивается ситуация, какое соотношение сил и что происходит.

Ранее спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник озвучил прогноз оборонного ведомства относительно повторного наступления войск страны-оккупанта на Киев. Он рассказал, от чего будет зависеть очередная попытка захвата столицы оккупантами.