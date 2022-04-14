Грозев предполагает, что поиски крайнего в крахе планов Путина по Украине могут закончиться раздором внутри элиты и силовиков РФ. По словам журналиста, симптомом напряжения и стресса в окружении кремлевского диктатора являются взаимные обвинения со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и наоборот, информирует «НБН» со ссылкой на BBC.

Расследователь не сомневаются, что такие процессы в российских политических кругах закончатся разделением. Кто-то «продал» Кремлю неработающую стратегию, поэтому высшие чины РФ ищут виновного в провале, обвиняя друг друга, чтобы обеспечить себе будущее.

По мнению Грозева, кто-то выбирает себе будущее после ухода кремлевского диктатора вне тюрьмы и трибунала, а кто-то наоборот пытается доказать свою лояльность Путину и продлить комфортное существование на ближайшее время.

О «зачистке» в Кремле высказался и российский политолог Андрей Пионтковский. Он рассказал, кто из силовиков «сдал» экс-помощника Путина Владислава Суркова.