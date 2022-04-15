Путин остался без флагмана Черноморского флота на 50-й день войны с Украиной, после того, как две украинские ракеты «Нептун» уничтожили корабль. Глава страны-агрессора, которому приписывают занятия оккультизмом, может увидеть в этом нехорошее знамение.

Такое мнение на своей Facebook-странице выразил бывший вице-премьер России Альфред Кох, информирует «НБН».

Экс-зампред правительства РФ рассказал, что по слухам на корабле была частица Креста Господня и «православные язычники» верили, что крейсер под защитой. Однако оберег не помог и, по мнению Коха, это знак, что Бог на стороне Украины.

Кроме того, бывший высокопоставленный российский чиновник напомнил, что правление Путина началось с крушения подлодки «Курск», которое унесло жизни более сотни военнослужащих. Спустя 22 года произошла еще одна катастрофа, которая может стать знамением «конца» кремлевского диктатора.

Кох отметил, что уничтожение крейсера «Москва» — очевидный знак. Бывший политик отметил, что российский тиран воюет с Богом и у него нет шансов, поскольку он пролил слишком много крови невинных людей.

Отметим, что по данным источников, у Путина была страшная ночь, когда он узнал о крушении крейсера. Узнав новость об уничтожении корабля украинскими ракетами, глава Кремля пришел в ярость.