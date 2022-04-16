В интервью Марку Фейгину советник руководителя Офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал, что Российская Федерация уже проиграла войну в Украине и сейчас руководство страны-агрессора решает вопрос с оформлением поражения, информирует «НБН».

По мнению Арестовича, Кремль попытается убедить население России в том, что Москве пришлось отступить от «спецоперации» на украинской территории якобы для того, чтобы не довести боевые действия до ядерной войны.

Российское руководство расскажет своим гражданам, что они не захотели «соревноваться с НАТО» и усугублять конфликт до ядерного столкновения. Советник главы ОПУ добавил, что если Путин нанесет тактический удар, Запад договорится с Китаем об устранении «маньяка, у которого в заложниках весь мир», поэтому здесь Москва заходит в тупик.

России ничего не остается, как «проиграть» Североатлантическому Альянсу, а не Украине, поскольку поражение в «спецоперации» — страшный позор для РФ. По словам Арестовича, кремлевский диктатор продемонстрирует своим соотечественникам, что он остановил кровавую вакханалию в Украине и угрозу ядерного противостояния, а Альянс и разумные политики «надавили» на Киев и прекратили войну.

Ранее Арестович заявлял, что Москве мирное соглашение с украинцами нужно больше, чем нашей стране. Он убежден, что Путин не хочет продолжать войну.