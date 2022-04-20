В интервью российскому правозащитнику и оппозиционеру Марку Фейгину Арестович рассказал, что необходимо для освобождения города от российских оккупантов, информирует «НБН».

По словам советника руководителя ОПУ, перспективы сложные, но освобождение Херсона возможно в ближайшее время при наличии у ВС Украины тяжелого вооружения. Арестович сообщил, что украинские защитники на данный момент продвигаются на подступах к городу и в целом ситуация складывается в их пользу.

Представитель ОП подчеркнул, что на ход противостояния может повлиять география, в частности путинским солдатам придется форсировать Днепр. Кроме того, местность изрезана ирригационными каналами с бетонными стенками, которые подобны противотанковым рвам.

Арестович напомнил о дамбе в Новой Каховке, которую не так просто взорвать. Сейчас российские оккупанты заняли прочную оборону в сторону Николаева, однако ВСУ разгромили врага при очередной попытке продвижения. Он отметил, что идет сражение за устранение правобережной «выпуклости». Происходящее в этом регионе представитель Офиса Зеленского назвал «тяжелой возней».

Ранее Арестович в интервью Фейгину объяснил, почему путинские войска начали активнее обстреливать Харьков и его окрестности. Он рассказал, чему пытаются воспрепятствовать оккупанты.