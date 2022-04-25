В интервью изданию «РБК-Украина» спикер украинского парламента перечислил принципиальные для нашей страны вопросы, которые не будут обсуждаться на переговорах со страной-оккупантом, информирует «НБН».

Стефанчук заявил, что в этом переговорном процессе суверенитет, независимость и территориальная целостность Украинского государства не могут быть предметом каких-либо договоренностей. По его словам, эти темы – священное для Украины и руководство страны никогда не перейдет соответствующие «красные линии».

Спикер ВРУ верит в то, что войну можно закончить дипломатическим путем, но в то же время зверства путинских солдат сужают этот «коридор».

Он добавил, что сегодня все мировое сообщество поддерживает Украину, поскольку осознает, что наша страна воюет за мировую демократическую цивилизацию. Стефанчук подчеркнул, что эта война никому не нужна и призвал российскую сторону прекратить обстрелы, атаки и начать говорить. Также он посоветовал Путину выйти из бункера и посмотреть, до чего он довел сегодняшний мир.

Ранее Зеленский заявил, что он готов к диалогу с любым представителем Российской Федерации. В частности, украинский лидер готов к личной встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и рассказал, что должен сделать Кремль, чтобы эти переговоры состоялись.