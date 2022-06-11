Как информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg, в пятницу, 10 июня, президент Соединенных Штатов Америки в ходе политического сбора денег, что состоялось в Лос-Анджелесе, заявил:

«Я осведомлен, что множество людей думали, что я, вероятно, преувеличиваю, однако я знал, и мы имели данные для подтверждения, что глава Кремля намерен перейти государственную границу Украины. Никаких сомнений не было в этом. И Зеленский этого слышать тоже не хотел. Да и многие другие тоже».

В это же время глава Белого дома признал, что возможность широкомасштабного вторжения президента Российской Федерации Путина могла показаться надуманной.

«Путин таки вошел на территорию Украины. Хотя я и понимаю, почему они не захотели слышать этих предупреждений», — подчеркнул лидер Штатов.

Ранее стало известно о том, что Джо Байден рассекретил данные американской разведки накануне вторжения государства-оккупанта Российской Федерации на территорию Украинского государства.