Как информирует «НБН», украинский журналист Денис Казанской опубликовал в Телеграм реакцию на все это местных жителей, которые, по словам Путина, так сильно «ждут российских освободителей». Причем, стоит отметить, что реакция местного населения весьма красноречива.

Казанский процитировал то, что говорили люди, реагируя на удары России:

«Куда вы ху**те? Твари!».

«Вот так кричат жители Бахмута. Они в ужасе. Согласно словам Путина, эти люди ждут «российских освободителей». Обстрелы со стороны оккупантов невозможно сравнить с тем, как точно работют наши защитники. ВСУ с ювелирной точностью поражают военные цели. При этом ущерб для гражданского населения является минимальным. Все потому, что Вооруженные силы Украины считают это население СВОИМ. А российские вармонгеры без жалости бьют по многоэтажкам и супермаркетам, потому что людей никогда не считали. Им и своих не жалко, что уж говорить о каких-то там украинцах. Будут со звериной жестокостью равнять Бахмут с землей и радостно рисовать буквы Z на машинах», — написал журналист.

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