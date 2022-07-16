Как сообщает «НБН», такую точку зрения в интервью изданию Guildhall озвучил Мартин Экснер, депутат находящейся при власти в Чехии партии STAN.

«Я с чувством боли и сопереживания наблюдаю за страшными испытаниями и героической борьбой украинского народа. Эта война ведется не только против Украины. На кону стоит вся система мирового порядка, европейские ценности, также под угрозой все страны Восточного блока», — сказал парламентарий.

Кроме того, он подчеркнул, что выступает за передачу всеми демократическими странами в Украину всевозможных вооружений, в том числе «боевые самолеты и другие виды поддержки.

Недавно в Офисе президента заявили, что на сегодняшний день отсутствуют бюрократические препятствия для получения Киевом оружия от западных партнеров. Но получения Украиной всего оружия, необходимого для контрнаступления и деоккупации всех захваченных РФ территорий, нужно принимать во внимание ситуацию со складами. Ожидается поставка такого вооружения в течение от 1 до 3 месяцев.