В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», Италия предоставит Киеву «новый пакет военной помощи» для ВСУ, о котором по настоящее время нет никаких подробностей.

Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников комментируя такое событие, высказал слова благодарности Италии и своему итальянскому коллеге Лоренцо Герини за предоставленный «новый пакет военной помощи», о котором по настоящее время нет никаких деталей.

На своей странице в социальной сети «Твиттер» Резников написал:

«В то время как мы едины, нас никто не сможет победить! Я хотел бы высказать слова благодарности правительству Италии, а также лично собственному другу Лоренцо Герини за новый, предоставленный Украинскому государству пакет военной помощи. Украинский народ все время будет помнить постоянную поддержку Италии. Огромное вам спасибо!».

В настоящее время еще неизвестно, что именно входит в новый пакет военной помощи от Италии для ВСУ. Но ранее в Милане делали заявление о том, что они не озвучивают подробности того, что именно передают Украине для поддержки ВСУ в противостоянии российской агрессии.

На этой неделе, в среду, стало известно, что министерство обороны Италии одобрило отправку уже четвертого пакета военной помощи для Украинского государства. В состав этой самой помощи входят материалы, оборудование, а также военная техника. При этом список конкретных единиц полностью засекречен.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украина получит от Северной Македонии танки Т-72. Техника уже в пути в нашу страну.