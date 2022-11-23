Как пишет «НБН», мэр Киева прокомментировал ситуацию в интервью BILD, что в этом году Киевлян может ждать «худшая зима со времен Второй мировой войны». Если ситуация будет идти за плохим сценарием, власти вынуждены будут эвакуировать часть города.

Кличко говорит, что если будет повсеместное отключение электроэнергии при очень низких температурах, то в жилищах киевлян буде максимальный холод. Но власти не хотят чтобы это зашло так далеко, и они всеми силами делают так, чтобы такого сценария не было.

Ранее мы упоминали, что Экстренные отключения света в Украине: глава «Укрэнерго» рассказал, сколько будет длиться тяжелый период.