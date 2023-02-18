Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные пресс-службы «Укрэнерего«.

Как говорится в источнике, 18 февраля, во время утренней атаки российской армии по территории страны «Укрэнерего» применил превентивные отключения электроэнергии. Сделано это было для того, чтобы последствия атак российской армии были незначительными.

После того, как ракетный обстрел закончился работа украинской системы электроэнергии вернулась в прежнее русло, и если верить представителям «Укрэнерего», то на данный момент в стране отсутствует дефицит электричества. Соответственно, никакие лимиты на областя не будут вводится, за исключением Одесской области, так как там были повреждены энергетические объекты.

Если же в Украине появится дефицит электроэнергии, то в таком случае будут задействованы почасовые графики отключения.

Напомним, что ранее российская армия нанесла несколько ракетных ударов по территории Украины.