Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на источник «Європейська правда«.

Как говорится в источнике, посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси была вызвана в МИД России в связи с тем, что США стремительно увеличивают военную помощь для Украины, а также в связи с расследованиями дела о Северных потоках.

Известно, что в российском правительстве крайне недовольны тем, что американцы настолько сильно поддерживают Украину, а также как они заявили «ведут антироссийскую политику».

По мнению представителей министерства иностранных дел России для того, чтобы улучшить отношения между США и РФ американцы должны перестань «накачивать» Украину западным вооружениям, а также вывести натовские войска с восточных флангов. Кроме того россияне требуют от США не мешать расследованию дела о взрывах на трубопроводах Северный Поток и Северный поток-2.

Напомним, что ранее действующий президент США Джо Байден совершил визит в Киев.